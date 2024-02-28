Konya yarın dikkat! 21 Mahalle etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Konya’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Konya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

29 ŞUBAT KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

29.02.2024 09:30 - 29.02.2024 14:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Akşehir ilçesine bağlı Gazi ve Kuruçay mahallelerine,

29.02.2024 12:00 - 29.02.2024 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Akşehir ilçesine bağlı Kileci, Seyran Mahallelerine,

29.02.2024 10:00 - 29.02.2024 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Altıntekin ilçesine bağlı Akıncılar, Yenice mahallelerine,

29.02.2024 09:00 - 29.02.2024 11:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Beyşehir ilçesine bağlı Avşar, Bahçelievler, Küçükavşar, Müftü Mahallelerine,

29.02.2024 10:00 - 29.02.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Bozkır ilçesine bağlı Dereiçi, Hacıyunuslar, Hisarlık, Karabayır, Kovanlık, Soğucak, Söğüt, Üçpınar mahallelerine,

29.02.2024 10:00 - 29.02.2024 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Günyüzü, İnsuyu, Taşpınar, Kırkışla, Yapalı mahallelerine,

29.02.2024 13:00 - 29.02.2024 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Zaferiye mahallesine,

29.02.2024 09:30 - 29.02.2024 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Çeltik ilçesine bağlı Adakasım, Fatih, Karşıyaka, Küçükhasan mahallelerine,

29.02.2024 11:30 - 29.02.2024 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Gökpınar, Honamlı, Kaşören mahallelerine,

29.02.2024 09:30 - 29.02.2024 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü, Balçıkhisar, Baraj, Doğanlı mahallelerine,

29.02.2024 10:00 - 29.02.2024 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Çumra ilçesine bağlı Baraj, Okçu mahallelerine,

29.02.2024 14:00 - 29.02.2024 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Çumra ilçesine bağlı Alemdar, Dedemoğlu, Karkın, Küçükköy mahallelerine,

29.02.2024 09:00 - 29.02.2024 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Doğanhisar ilçesine bağlı Ayaslar, Başköy, Baş mahallelerine,

29.02.2024 10:00 - 29.02.2024 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Acıkuyu Aziziye, Yeniköy mahallelerine,

29.02.2024 14:30 - 29.02.2024 15:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesine,

29.02.2024 09:00 - 29.02.2024 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Güneysınır ilçesine bağlı Gürağaç mahallesine,

29.02.2024 14:00 - 29.02.2024 16:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Güneysınır ilçesine bağlı Güneybağ mahallesine,

29.02.2024 10:00 - 29.02.2024 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Hadim İlçesine bağlı Gerez mahallesine,

29.02.2024 10:00 - 29.02.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Hadim İlçesine bağlı Armağanlar, Beyreli, Dedemli, Dolhanlar, Fakılar, Gerez, Gezlevi, Hocalar, İğdeören, Taşpınar mahallelerine,

29.02.2024 10:00 - 29.02.2024 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ilgın ilçesine bağlı Misafirli mahallesine,

29.02.2024 14:00 - 29.02.2024 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Ilgın ilçesine bağlı Büyükoba mahallesine,

29.02.2024 14:00 - 29.02.2024 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı, Saçıkara mahallelerine,

29.02.2024 11:00 - 29.02.2024 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Karatay ilçesine bağlı Akörenkışla, Karadona mahallelerine,

29.02.2024 11:00 - 29.02.2024 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Kulu ilçesine bağlı Dinek mahallesine,

29.02.2024 09:00 - 29.02.2024 10:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Meram ilçesine bağlı Uzunharmanlar mahallesine,

29.02.2024 09:00 - 29.02.2024 10:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Meram ilçesine bağlı Hadimi, Yenişehir mahallelerine,

29.02.2024 10:30 - 29.02.2024 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Meram ilçesine bağlı Uluırmak mahallesine,

29.02.2024 13:30 - 29.02.2024 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Meram ilçesine bağlı Alakova, Kaşınhanı mahallelerine,

29.02.2024 10:00 - 29.02.2024 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Selçuklu ilçesine bağlı Kosova, Sancak mahallelerine,

29.02.2024 10:00 - 29.02.2024 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Selçuklu ilçesine bağlı Sakarya mahallesine,

29.02.2024 09:30 - 29.02.2024 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Tuzlukçu ilçesine bağlı Konarı mahallesine,

29.02.2024 09:30 - 29.02.2024 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Yunak ilçesine bağlı Fatih, Hacıfakılı, Karataş, Meşelik mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.