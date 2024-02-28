Edirne Merkez Keşan Enez ve İpsala etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

29 ŞUBAT EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Mecidiye-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Değirmenyeni-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 17:00

01 MART CUMA EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Babademirtaş

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 02:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 04:00

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Yenice-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 17:00

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Yenice-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 17:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Mecidiye-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Kapucu

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 09:30

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Doyran-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 17:00

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Küçükevren-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Köprü

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Köprü

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 11:30

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Köprü

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 12:30

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Köprü

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 12:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 13:00