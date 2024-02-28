Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
29 ŞUBAT KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Oruçlu-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.02.2024 Perşembe Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Kayalı
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Karahamza
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Yoğuntaş Bucak Merkezi-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Çayırlı
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Çeşmeköy
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.