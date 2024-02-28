- Gündem

Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat!

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat! mask
Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat!
Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat!
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat!

29 ŞUBAT KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Oruçlu-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 16:00

Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Kayalı

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00

Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Karahamza

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00

Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Yoğuntaş Bucak Merkezi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00

Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Çayırlı

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00

Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Çeşmeköy

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00

# Elektrik kesintisi, kırklareli elektrik kesintisi, son dakika, kırklareli son dakika, son dakika elektrik kesintisi, Kırklareli

28 Şub 2024 - 12:17 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL