Kırklareli Babaeski ve Merkez ilçelerinde yaşayanlar yarın dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

29 ŞUBAT KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Oruçlu-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Kayalı

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Karahamza

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Yoğuntaş Bucak Merkezi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Çayırlı

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Çeşmeköy

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00