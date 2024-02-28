Tekirdağ’da yaşayanlar yarın dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

29 ŞUBAT TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Sağlık

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 17:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:30

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Camikebir

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Rumeli

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 12:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 17:30

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Camikebir

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 16:00

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 16:00

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 16:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 17:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Vakıflar

Tahmini Kesinti Süresi

0,983333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 23:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 23:59

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Vakıflar Osb

Tahmini Kesinti Süresi

0,983333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.02.2024 Perşembe Saati: 23:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.02.2024 Perşembe Saati: 23:59

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 17:00