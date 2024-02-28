Malatya’da 34 ekip ile asayiş uygulaması yapıldı

Malatya il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak amacıyla 27 Şubat 2024 tarihinde geniş çaplı operasyon yapıldı. Saat 21.00 ile 23.00 arasında yapılan operasyonlarda 34 ekip, 97 personel ile; bin 792 GBT sorgusu yapıldı ve 1 ruhsatsız tabanca ile 5 fişek ele geçirildi.
34 Ekip, 97 Personel ile Malatya genelinde yapılan uygulamada bin 792 şahsın GBT sorgusu, 73 umuma açık iş yerinin kontrolü sağlandı. Yapılan sorgulama ve kontrollerde 6 yoklama kaçağı tespit edildi ve 1 ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.