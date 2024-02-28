28 Şub 2024 - 11:52 - Asayiş

Malatya’da 34 ekip ile asayiş uygulaması yapıldı

Malatya il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak amacıyla 27 Şubat 2024 tarihinde geniş çaplı operasyon yapıldı. Saat 21.00 ile 23.00 arasında yapılan operasyonlarda 34 ekip, 97 personel ile; bin 792 GBT sorgusu yapıldı ve 1 ruhsatsız tabanca ile 5 fişek ele geçirildi.