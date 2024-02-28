Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.
DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ensar, Savurkapı, Kayacan, Savurkapı, Yalım, Kabala, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Darğeçit ilçesine bağlı Safa, Bahçebaşı bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Balova, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Bozok, Çayköy, Karaburun, Akçapınar, Konur, Alanlı, Kuyulu, Balova, Kocatepe, Çağıl, Bozok, Ambarlı, Gölbaşı, Çayköy, Boyaklı, Kovanlı, Konuk, Karaburun, Demet, Akkoç, Sürekli, Büyükayrık, Akçapınar, Konur, Böğrek, Ballı, Dumluca, Alagöz, Çukursu, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Aydınlar, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Pirinçli bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Karaman, Sancarlı, Yüceli, Tuzla, Alipaşa, Ziyaret, Erdem, Kocalar, Yedikardeş, Uluköy, Ayaz, Soğanlı, Damlalı, Atatürk, Beşevler, Akalın, Eşme, Araköy, Hacıhasan, Akziyaret, Yüksektepe, Yamanlar, Örencik, Kalaycık, Çitlibağ, Dörtyol, Aktulga, İnandı, Sarıca, Dikmen, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Dikmen, Başak, Yoncalı, Çakır, Çanaklı, Otluk, Konuklu, Alakuş, Yumurcak, Ülker, İkizler, Bektaş, Kengerli, Alemdar, Gümüşdere, Akyazı, Altıntoprak, Akyüz, Günlüce, Yeşiller, Barış bölgelerine,
Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Gündoğan bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet, Seyitler, Akçakaya, Mercimekli, Çamyurt, Düzgeçit, Üçağıl, Harmanlı, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Ziyaret, Sarıkaya, Tepeli, Şenköy, Acırlı, Bengisu, Güzelağaç, Yaylatepe, Alıçlı, Akyokuş, Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı bölgelerine,
Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Bahçebaşı, Gırnavas, Girmeli, 8 Mart, İpekyolu, Çatalözü, Akağıl, Akçatarla, Eskiyol bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Uzunköy, Tavuklu, Öztaş, İkipınar, Çayıralanı, Havuzbaşı, Işıkdere, Tekkuyu, Pınarcık, Kaynakkaya bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Üçkavak, Koşuyolu, Yenilmez, Kırkdirek, Yazır, Taşlık, Soylu, Kırkdirek bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine Yemişli, Kılaban bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Atatürk(Merkez), Yeni(Merkez), Aydınlıkevler, Bahçelievler(Merkez), Dicle, Cumhuriyet, Gazi Paşa, Vakıfkent, Şehrinuh, Gündoğdu, Damlaca, Başkaya, Dicle, İsmet Paşa, Şafak, Yoğurtçular, Dağkonak, Şehrinuh, Araköy, Yayla, Geçitboyu, Hatipler, Aydınlar, Güneyçam, Yeşilyurt, Özveren, Gözlüce bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Şehit Harun Boy, Keruh, Pınarönü, Kavaközü, Yeşilyurt, Ceylan, Doruklu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Oyalı Aşağı, Yeni(Merkez), Kurtuluş, Kuyulu bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sur, Cudi, Kuştepe, Caferi Sadık, Nur, Dicle, Fatih, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.