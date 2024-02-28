Batman ve Tunceli yarın dikkat

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Kayadibi(Örenağıl), Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yürekli, Çalışırlar, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Çayırlı, Dörtbölük, Erikli, Altındere, Dikmetaş, Turnalı, Taşburun, Yuvalar, Kilis, Çınarlı, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Keçeli, Kurt, Yukarı Ergünü(Ergünü), Hazzank, Hopir Mezra, Gortir Mezra, Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Girasur, Pivank, Pıjunik bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Uzunçayır, Bacak, Yeniçağlar, Üçyol bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,

Yarın 09.30-11.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı, Kışlak, Kelan, Akbaş, Akarca, Muratlı, Yayladüzü, Hanik, Haydarpaşa, Seyrantepe, Atlıhan bölgelerine,

Yarın 09.30-11.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Işıkveren, Yeşiloba, Pompalı, Demirdöven bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Raman, Sağlık, Bağlar, Pınarbaşı, Ziyagökalp, Meydan, Yeni, Aydınlıkevler, Ünlüce, Şeyhçoban, Kuyubaşı, Soğuksu, Oymataş, Sincanlı, Akyürek, Meydan, Pazaryeri bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.