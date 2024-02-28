Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı

Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 08.00-11.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Düğüntepe Köyü Kumlu Mezra, Demirlibahçe Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi bölgesine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Emirhan Köyü Keçilli Mezra, Aşağıkuluşağı Köyü Merkez Mevkii, Karoğlu Köyü Yukarı Zemzem Mevkii, Aşağıkuluşağı Köyü Beyler Mezra, Aşağıkuluşağı Köyü Mollabekir Mezra, Aşağıkuluşağı Köyü Memişler Mezra, Emirhan Köyü Fakir Mezra, Emirhan Köyü Merkez Mevkii, Bozoğlak Köyü, Emirhan Köyü Sütlüce Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ekinyolu Köyü Merkez Mevkii, Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İnalı Mahallesi bölgesine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Kiğı ilçesine bağlı Batıayaz Köyü Kullan Mezra, Batıayaz Köyü Merkez Mevkii, Yukarıserinyer Köyü, Zeynelli Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Güneşlik Köyü Merkez Mevkii, Bilekkaya Köyü Merkez Mevkii, Güneşlik Köyü Çaylıca Mezra, Yaylabağ Köyü Merkez Mevkii, Günlük Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Eyüphan Mezra, Korlu Köyü Göl Mezra, Korlu Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Düğünlü Mezra, Gökçedal Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Conag Mahallesi, Güneşlik Köyü Başparmak Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.