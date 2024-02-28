Diyarbakır Ergani Sur Çermik Dicle Silvan ve Yenişehir etkilenecek!

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akpınar, Dumlupınar, Kurtuluş, Fırat, Çakıltaşı, Yukarıharım, Ofköy, Karaçölya, Yukarıdolay, Aşağıdolay, Bahçe, Serçeler, Güngeçti, Çakıllı, Uyanık, Tilkilik, Koyunlu, Uğurlu, Yağmurköy, Hasanpınar, Çatalköy, Çeltikli, Başköy, Yukarısalat, Karatepe, Kamberli, Kurudere, Tepe, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Eymir, Derbent, İsapınar, Doruk, Başören, Ağıllı, Koğuk, Tepecik, Pınarbaşı, Kurudeğirmen, Harmanlı, Yazır, Taşlık, Soylu, Hisarkaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Bulundu, Çukurelma, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı, Şeyhandede, Bayat, Yaylacık, Ceylan bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Karacadağ, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, İnanöz, Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe, Öncülü, Çukurbaşı, Aşağıkonak, Demirölçek, Akçomak, Yaprakbaşı, Düzova, Bağacık, Yeşilköy, Toraman, Kazıktepe, Kubacık, Belenli, Yeni, Tekkaynak, Şükürlü, Beşpınar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Altınakar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Döğer, Pınar, Arıköy, Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, Bahçedere, Koruköy, Gündoğuran, Yukarıhaydan, Kırkkuyu, Bahşilar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Sergen, Kaledibi, Çardaklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Gedikalan, Dadaş, İncekavak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Gökçen, Kokulupınar, Bahçe, Terdöken, Gedikalan, Koçbaba, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Gözebaşı, Tepecik, Bozbağlar, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Dolun, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Akdoruk, İslamköy, Kaynak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Daralan, Çeper, Kıpçak, Çıralı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Lalebey, Ziya Gökalp, Ali Paşa, Abdaldede, Süleyman Nazif, Meşeler, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Sapanca, Büyükakören, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar, Yeşilköy, Köprübaşı bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.