Depremzede radyocular konteynerde “ses” veriyor

Asrın felaketi sonrası toparlanmaya çalışan radyocular kent merkezinde oluşturulan basın konteynerlerinde faaliyet göstermeye başlarken dernek başkanı Sinan Cavlak, şehir olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

“RADYOCULUK HEP HAYATIMIN MERKEZİNDE OLDU”

1995 yılında radyoculuk hayatına başladığını belirterek, televizyon ve gazetecilik faaliyetlerinde bulunduğunu aktaran Malatya Radyocular Dernek Başkanı Sinan Cavlak, “Radyoculuk hep hayatımın merkezinde oldu. 2006 yılında radyocular derneğini kurduk 2008 yılında ise dernek başkanı olarak seçildik. O günden bugüne yayıncılık üzerine ciddi mücadeleler veriyoruz” dedi.

“SADECE BİR MİKROFONUMUZU KURTARABİLDİK”

Meydana gelen depremlerinin ilkinde hizmet verdikleri binanın yıkıldığını ifade eden Cavlak, “6 Şubat bir milattı, yayıncılık yaptığımız bina ilk depremlerde yerle bir oldu. Bütün her şeyimiz gitti sadece bir mikrofonumuzu kurtarabildik. Bütün cihazlarımızı kayıp ettik. Bizim dışımızda bir radyomuzun daha faaliyet gösterdiği bina yıkıldı. Geriye kalanlar içerisinde en iyi durumda olanlar malzemelerini kurtarabildi. Depremlerde bütün radyolarımız sustu. Elazığ depreminde yaşadıklarımızla 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarımız çok farklı oldu. Sivrice depreminin ilk anlarda stüdyolarımıza çıkamamıştık ama yolların açık tutulması için anonslar geçerek yayıncılığımızı sürdürebilmiştik. Ancak 6 Şubat depremleri radyo yayıncılığının yerle bir olduğu bir gün oldu” ifadelerini kullandı.

Depremler sonrası ayağa kalkmanın kolay olmadığını da belirten Cavlak, ”Yeniden toparlanmak, yayına başlamak kolay değil. Farklı çözümler bulduk. Bulunduğumuz konteyneri kayıt stüdyosu olarak kullanıyorum. Bir radyonun yayın yapması için bile yeterli ekipmanların bulunmadığı bir alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. En büyük eksiklerimizden biri ise canlı yayın yapma imkânını kaybettik. Eldeki ekipmanlarla canlı yayın yapma durumunda değiliz. Yıkılan hayallerimizi biraz erteleyerek yeniden yeşertmeye çalışıyoruz şehrin biraz daha toparlanması lazım. Buna da şükrediyoruz. 21 metrekare bir alanda da yayıncılık yapılabiliyormuş. Şu anda bizlere sağlanan konteynerde yayıncılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz“ diye konuştu.

Cavlak, 6 Şubat depremleri öncesi kentte 13 radyonun aktif olarak yayın yaptığını, şu an ise bu sayının 9 olduğu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı