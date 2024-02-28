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Depremzede radyocular konteynerde “ses” veriyor

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Malatya’da 6 Şubat 2023 depremlerinde hizmet verdikleri binaları yıkılan radyocular faaliyet gösterdikleri 21 metrekarelik konteynerde “ses” vermek için mücadele ediyor. Birçok radyonun yayın yaptığı yapının hasar aldığı kentte, Radyocular Derneği’nin bulunduğu bina ise depremin ilk saniyelerinde yıkılarak yerle bir oldu.

Depremzede radyocular konteynerde “ses” veriyor mask
Depremzede radyocular konteynerde “ses” veriyor
Depremzede radyocular konteynerde “ses” veriyor
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Asrın felaketi sonrası toparlanmaya çalışan radyocular kent merkezinde oluşturulan basın konteynerlerinde faaliyet göstermeye başlarken dernek başkanı Sinan Cavlak, şehir olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Depremzede radyocular konteynerde “ses” veriyor

“RADYOCULUK HEP HAYATIMIN MERKEZİNDE OLDU”

1995 yılında radyoculuk hayatına başladığını belirterek, televizyon ve gazetecilik faaliyetlerinde bulunduğunu aktaran Malatya Radyocular Dernek Başkanı Sinan Cavlak, “Radyoculuk hep hayatımın merkezinde oldu. 2006 yılında radyocular derneğini kurduk 2008 yılında ise dernek başkanı olarak seçildik. O günden bugüne yayıncılık üzerine ciddi mücadeleler veriyoruz” dedi.

Depremzede radyocular konteynerde “ses” veriyor

“SADECE BİR MİKROFONUMUZU KURTARABİLDİK”

Meydana gelen depremlerinin ilkinde hizmet verdikleri binanın yıkıldığını ifade eden Cavlak, “6 Şubat bir milattı, yayıncılık yaptığımız bina ilk depremlerde yerle bir oldu. Bütün her şeyimiz gitti sadece bir mikrofonumuzu kurtarabildik. Bütün cihazlarımızı kayıp ettik. Bizim dışımızda bir radyomuzun daha faaliyet gösterdiği bina yıkıldı. Geriye kalanlar içerisinde en iyi durumda olanlar malzemelerini kurtarabildi. Depremlerde bütün radyolarımız sustu. Elazığ depreminde yaşadıklarımızla 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarımız çok farklı oldu. Sivrice depreminin ilk anlarda stüdyolarımıza çıkamamıştık ama yolların açık tutulması için anonslar geçerek yayıncılığımızı sürdürebilmiştik. Ancak 6 Şubat depremleri radyo yayıncılığının yerle bir olduğu bir gün oldu” ifadelerini kullandı.

Depremzede radyocular konteynerde “ses” veriyor

Depremler sonrası ayağa kalkmanın kolay olmadığını da belirten Cavlak, ”Yeniden toparlanmak, yayına başlamak kolay değil. Farklı çözümler bulduk. Bulunduğumuz konteyneri kayıt stüdyosu olarak kullanıyorum. Bir radyonun yayın yapması için bile yeterli ekipmanların bulunmadığı bir alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. En büyük eksiklerimizden biri ise canlı yayın yapma imkânını kaybettik. Eldeki ekipmanlarla canlı yayın yapma durumunda değiliz. Yıkılan hayallerimizi biraz erteleyerek yeniden yeşertmeye çalışıyoruz şehrin biraz daha toparlanması lazım. Buna da şükrediyoruz. 21 metrekare bir alanda da yayıncılık yapılabiliyormuş. Şu anda bizlere sağlanan konteynerde yayıncılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz“ diye konuştu.

Cavlak, 6 Şubat depremleri öncesi kentte 13 radyonun aktif olarak yayın yaptığını, şu an ise bu sayının 9 olduğu kaydetti.

Depremzede radyocular konteynerde “ses” veriyor
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 Şub 2024 - 11:34 Malatya- Yaşam

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