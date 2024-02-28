Malatya’da facia gibi bir kaza haberi daha! Sürücü ağır yaralandı

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonet trambüs direğine çarptı. Feci kazada sürücü ağır yaralandı. Malatya’da sabah 06.45 sıralarında Buhara Bulvarı Malatya Park AVM arkasında yaşanan kazada Ş.D. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.
Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçtan çıkarılan sürücü Ş.D. ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Feci kazada trambüs direği kamyonetin ön kısmını adeta ikiye bölerken ağır yaralanan sürücü Ş.D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.