Kızıldaş’tan Ağbaba’ya eleştiri “Yüce Türk yargısından hak ettikleri cevabı almıştır”

Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, İl Seçim Kurulu’nun kararı sonrası, Veli Ağbaba ve ekibini sert ifadelerle eleştirdi.

Arguvan İlçe Seçim Kurulu, 26 Şubat Pazartesi günü yapılan toplantısında CHP İlçe Başkanlığı’nın başvurusunu oy çokluğu ile kabul etti. Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, İlçe Seçim Kurulu’nun Anayasa’nın seçme ve seçilme hakkını güvence altına alan maddeleri ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesine aykırılığı tartışmasız olan bu kararına karşı, Malatya İl Seçim Kurulu’na itiraz başvurusu yaptı.

Malatya İl Seçim Kurulu, Mehmet Kızıldaş’ın itiraz başvurusunu 27 Şubat Salı günü görüşerek karara bağladı. İl Seçim Kurulu, Mehmet Kızıldaş’ın itirazını yerinde ve haklı bularak, Arguvan İlçe Seçim Kurulu’nun ‘adaylığın iptali’ yönündeki kararını Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğuna karar verdi ve söz konusu kararı kaldırdı. Karar ile ayrıca, “Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş'ın adaylık başvurusunun kabulüne” karar verildi.

“YÜCE TÜRK YARGISINDAN HAK ETTİKLERİ CEVABI ALMIŞTIR”

Arguvan İlçe Seçim Kurulu’nun hukuka aykırı kararına karşı Malatya İl Seçim Kurulu nezdinde itirazda bulunan Bağımsız Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, İl Seçim Kurulu kararının kendisine tebliğ edilmesinden sonra yaptığı açıklamada,

“CHP M alatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Malatya İl Yönetimi, Anayasa ile teminat altına alınmış seçme ve seçilme hakkındaki özgürlüklere ve Siyasi Partiler Kanununun ilgili maddelerine karşı kurguladıkları faşizan kumpasın altında kalmış ve Yüce Türk Yargısından hak ettikleri cevabı almıştır”

dedi.

“BU ÜLKEDE HALA ADALETİ SAVUNAN HÂKİMLER SAVCILAR VAR”

Arguvan Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş,

“Birilerinin, Arguvan’da seçim kaybetme korkusu o kadar büyümüş ki korku dağları sarmış. Adaylığımızı iptal etmek için hukuksuz başvurular yaptılar. Ama unutmasınlar ki bu ülkede hala adaleti savunan hâkimler savcılar var. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla tarihte yaşanan bir olaya atıfla, “Berlin’de Hâkimler Var” denilir. Malatya’da da adaleti ve Anayasal hakları ayakta tutan hâkimler var. Veli Ağbaba ve CHP’nin adaylığımızı engellemeye yönelik, ‘demokrasiye kumpas’ niteliğindeki girişimi, yargımızın adalet duvarına çarparak, tarih önünde mahkûm edilmiştir”

ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ ANTİDEMOKRATİK BİR KİMLİĞE EVRİLMİŞTİR”

Kızıldaş,

“Siyasal Partiler Kanununun son derece açık olan ilgili maddelerini anlamaktan aciz olan, aklı sadece kurultay odaklı Bizans oyunlarına çalışanların zekâsı, Arguvan halkının özgürlüğe aşkla bağlı ruhuyla yarışabilecek düzeyin çok gerisindedir. Biz bu yola Arguvan’ın saygıdeğer halkıyla çıktık, bizi Arguvan’a ve Arguvanlıya hizmet etme yolunda hiçbir güç engelleme gücüne sahip değildir. Sevgili Arguvanlılar hafızamızı tazeleyelim: Bundan yıllarca evvel, CHP Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağının kaldırılması için TBMM’de oy verdi. Ama gelin görün ki bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi, kendi partisinden 10 yıl belediye başkanlığı yapmış bir siyasetçiyi engelleyecek kadar siyaseten zavallı ve antidemokratik bir kimliğe evrilmiştir. CHP’nin bu duruma düşürülmesinde baş aktörlerden biri de Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dır”

dedi.

Kızıldaş,

“Bu bağlamda, Arguvan İlçe Seçim Kurulu'nun söz konusu kararına karşı yaptığımız itirazımız, bugün (27 Şubat) Malatya İl Seçim Kurulu tarafından yerinde ve haklı bulunmuş; Arguvan İlçe Seçim Kurulu'nun Anayasa ve ilgili yasalara aykırılığı tartışmasız olan kararı kaldırılmıştır”

sözlerine ekledi.

“MALATYA’DA HAKİMLER VAR”

Kızıldaş,

“Türkiye’de ve Malatya'da Anayasal hakları ve demokrasiyi koruyan Hakimler var. Siyasal Partiler Kanununun son derece açık olan ilgili maddelerini anlamaktan aciz olan, aklı sadece kurultay odaklı Bizans oyunlarına çalışanların zekâsı, Arguvan Halkının özgürlüğe aşkla bağlı ruhuyla yarışabilecek düzeyin çok gerisindedir. Bu anlamda, demokrasiye karşı kurdukları kumpasın tarihin ve siyasetin çöp tenekesine gitmesi gibi, Arguvan Halkına karşı yürüttükleri çukur siyasetin doğal sonucu olarak da bu kumpasın ahlak yoksunu kurgucuları da 31 Mart'taki seçimlerde hak ettikleri cevabı sandıkta alacaktır. Ahlakı ve cesareti olmayanlara sesleniyorum; Bizans oyunlarınızı ve kurultay kurnazlıklarınızı Arguvan'a taşımanıza bugün olduğu gibi yarın da geçit vermeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarıma, dostlarıma, kıymetli Arguvanlılara can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun”

ifadelerini kaydetti.

Kaynak: BÜLTEN