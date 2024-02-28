Bakan Özhaseki Doğanşehir’i ziyaret etti

Zelyurt Doğanşehir ile ilgili Bakan Özhaseki'ye, İlçe Merkezi İmar planı onayı, Polat, Sürgü, Söğüt, Kurucaova, Gövdeli ve Erkenek mahallelerinin imar planlarının hazırlanması, belediye hizmet binası, ilçe merkezi yapı rezerv alanının genişletilmesi, iş yeri ve binaların yapımı, eski hastane arsasının devri ve köy evlerinin yapımı ile ilgili talep dosyanı iletti.
Bakan Özhaseki'nin Belediye ziyaretine Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çelebi ve Genel Müdürler eşlik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.