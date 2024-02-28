28 Şub 2024 - 10:41 - Gündem

Bakan Özhaseki Doğanşehir’i ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Doğanşehir Belediyesini ziyaret etti. Doğanşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Özhaseki, Belediye Başkanı Durali Zelyurt'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye belediyeye yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.