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Bakan Özhaseki Doğanşehir’i ziyaret etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Doğanşehir Belediyesini ziyaret etti. Doğanşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Özhaseki, Belediye Başkanı Durali Zelyurt'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye belediyeye yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Bakan Özhaseki Doğanşehir’i ziyaret etti mask
Bakan Özhaseki Doğanşehir’i ziyaret etti
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Zelyurt Doğanşehir ile ilgili Bakan Özhaseki'ye, İlçe Merkezi İmar planı onayı, Polat, Sürgü, Söğüt, Kurucaova, Gövdeli ve Erkenek mahallelerinin imar planlarının hazırlanması, belediye hizmet binası, ilçe merkezi yapı rezerv alanının genişletilmesi, iş yeri ve binaların yapımı, eski hastane arsasının devri ve köy evlerinin yapımı ile ilgili talep dosyanı iletti.

Bakan Özhaseki Doğanşehir’i ziyaret etti

Bakan Özhaseki'nin Belediye ziyaretine Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çelebi ve Genel Müdürler eşlik etti.

Bakan Özhaseki Doğanşehir’i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 Şub 2024 - 10:41 Malatya- Gündem

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