- Asayiş

Doğanşehir’de korkutan kaza! 4 Yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Abdüllatif Utmanoğulları idaresindeki 57 AAC 113 idaresindeki otomobil sürücüsü Çelikhan Kavşağı Güzelköy mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Doğanşehir’de korkutan kaza! 4 Yaralı mask
Doğanşehir’de korkutan kaza! 4 Yaralı
Doğanşehir’de korkutan kaza! 4 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Abdüllatif Utmanoğulları idaresindeki 57 AAC 113 idaresindeki otomobil sürücüsü Çelikhan Kavşağı Güzelköy mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Doğanşehir’de korkutan kaza! 4 Yaralı
Doğanşehir’de korkutan kaza! 4 Yaralı

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Abdüllatif Utmanoğulları ile yolcu olarak bulunan Nur Hasna, Yahya Hasna ve Mariya Hasna yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Doğanşehir’de korkutan kaza! 4 Yaralı
 
Doğanşehir’de korkutan kaza! 4 Yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 Şub 2024 - 10:33 Malatya- Asayiş

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