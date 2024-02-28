Doğanşehir’de korkutan kaza! 4 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Abdüllatif Utmanoğulları idaresindeki 57 AAC 113 idaresindeki otomobil sürücüsü Çelikhan Kavşağı Güzelköy mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Abdüllatif Utmanoğulları ile yolcu olarak bulunan Nur Hasna, Yahya Hasna ve Mariya Hasna yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.