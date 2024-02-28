28 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
28 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Eskimalatya Eczanesi Battalgazi
Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6
24 saat açık
Yıldırım Eczanesi Battalgazi
İnönü Caddesi, Evkur Karşısı, Dörtyol Kız Meslek Lisesi yanı
24 saat açık
Orhanoğlu Eczanesi Battalgazi
Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi, 14/D, İnderesi 5.Bölge TOKİ
24 saat açık
Yardımcı Eczanesi Yeşilyurt
Turgut Özal Bulvarı, Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı
24 saat açık
Çınar Eczanesi Yeşilyurt
İsmetpaşa Caddesi, Yeşilyurt Tecde Yolu, Kayısı Araştırma Konteyner Çarşı, No:200
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.