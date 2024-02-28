- Sağlık

28 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

28 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

28 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Eskimalatya Eczanesi Battalgazi

Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6

24 saat açık

Yıldırım Eczanesi Battalgazi

İnönü Caddesi, Evkur Karşısı, Dörtyol Kız Meslek Lisesi yanı

24 saat açık

Orhanoğlu Eczanesi Battalgazi

Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi, 14/D, İnderesi 5.Bölge TOKİ

24 saat açık

Yardımcı Eczanesi Yeşilyurt

Turgut Özal Bulvarı, Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı

24 saat açık

Çınar Eczanesi Yeşilyurt

İsmetpaşa Caddesi, Yeşilyurt Tecde Yolu, Kayısı Araştırma Konteyner Çarşı, No:200

24 saat açık”

 

# Nöbetçi eczane, malatya nöbetçi eczane, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, battalgazi nöbetçi eczane, yeşilyurt nöbetçi eczane

28 Şub 2024 - 10:29 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL