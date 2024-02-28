Malatya yarın karanlığa gömülecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih, Cumhuriyet, Yeni, Oluklu, Gözene, Kırlangıç, İkizce, Işıklı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Altunlu, Gölpınar, Sahilköy, Kömekavak, Dedeköy, Karapınar, Aydınlar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Suçatı, Polatdere, Kelhalil, Kırkpınar, Günedoğru, Yuvalı, Altıntop, Eskiköy, Kadılı, Söğüt, Karaterzi, Polat, Çığlık, Savaklı, , Elmalı, Kapıdere, Küçüklü, Şatıroba, Fındık, Beğre, Topraktepe, Esentepe, Yolkoru, Çömlekoba, Çavuşlu, Gövdeli, Gürobası, Doğu, Bıçakçı, Örencik mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı, Dolamantepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam, Dursunlu, Sarıkız mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Karaçayır, Kızılhisar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Bulgurlu, Battalgazi, Adagören, Yıldıztepe, Karakaşçiftliğiköyü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Zafer, Kernek mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Karakavak, Turgut Özal, Cevatpaşa, Topsöğüt, Tecde, Samanköy, Cumhuriyet, Kendirli, Tepeköy, Dilek, Özalper, İnönü, Çilesiz, Gazi, Seyran, Bostanbaşı, Çavuşoğlu, Yeşilkaynak, Koşu, Fatih, Koyunoğlu, Çukurdere, Şifa, Hacı Abdi, Zaviye, Başharık, Şeyh Bayram, Aşağı Bağlar, Şahnahan, Abdulgaffar, Paşaköşkü, Kaynarca, Yaka, Hoca Ahmet Yesevi mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye, Hasan Varol, K. Mustafa Paşa, B. Mustafa Paşa, Hamidiye, Nuriye, Aslanbey, Kernek, Saray, Çukurdere, Dabakhane, Kavaklıbağ, Yenihamam, Şifa, Şıkşık, Niyazi, İsmetiye, Halfettin, Yıldıztepe, Çöşnük, Fırat, Zafer, Tandoğan, Üçbağlar, Orduzu, Çamurlu, Göztepe, Fırat, Hasan Varol, Sancaktar, Kırçuval, Akpınar, Başharık, Saray, Halfettin, Cirikpınar, Salköprü, İsmetiye, Şehitfevzi, Hidayet, Sarıcıoğlu, Şehitfevzi, Beylerbaşı, Bulgurlu, Fırıncı, Kıyıcak, Darıpınar, Şişman, Merdivenler, Bahri, Erdemli mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Yazıca, Tepehan mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Çivril, Mısırdere, Ilıcak, Buzluk mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 15.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Arınlı, Arslankent, Çukuroymağı, Esencik, Köylü mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.