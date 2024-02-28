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Malatyalılar sahte bahara aldanmayın

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın doğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Malatyalılar sahte bahara aldanmayın mask
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Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Açık ve az bulutlu 13,

Akçadağ: Açık ve az bulutlu 10,

Arapgir: Açık ve az bulutlu 9,

Arguvan: Açık ve az bulutlu 9,

Battalgazi: Açık ve az bulutlu 11,

Darende: Açık ve az bulutlu 11,

Doğanşehir: Açık ve az bulutlu 10,

Doğanyol: Açık ve az bulutlu 12,

Hekimhan: Açık ve az bulutlu 9,

Kale: Açık ve az bulutlu 12,

Kuluncak: Açık ve az bulutlu 8,

Pütürge: Açık ve az bulutlu 9,

Yazıhan: Açık ve az bulutlu 11,

Yeşilyurt: Açık ve az bulutlu 11”

 
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28 Şub 2024 - 09:51 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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