28 Şub 2024 - 09:51 - Gündem

Malatyalılar sahte bahara aldanmayın

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın doğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.