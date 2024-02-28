28 Şub 2024 - 09:34- Asayiş

Sami Er pankartı polisi harekete geçirdi

Malatya İnönü Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi ile Evliya Caddesi kesişimin de bulunan ağır hasarlı 6 katlı bir binaya asılan pankart görenleri şaşkına çevirdi. Polis, pankartı binaya asan şahıs veya şahısları arıyor.