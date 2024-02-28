28 Şub 2024 - 09:34- Asayiş G:

Sami Er pankartı polisi harekete geçirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya İnönü Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi ile Evliya Caddesi kesişimin de bulunan ağır hasarlı 6 katlı bir binaya asılan pankart görenleri şaşkına çevirdi. Polis, pankartı binaya asan şahıs veya şahısları arıyor.

Sami Er pankartı polisi harekete geçirdi mask
Sami Er pankartı polisi harekete geçirdi
Sami Er pankartı polisi harekete geçirdi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart Mahalli İdareler seçimine kısa bir zaman kala, adaylar da kıyasıya yarışıyor. Sokak sokak, mahalle mahalle gezen adaylar, seçim çalışmalarına devam ederken, İnönü Mahallesi’nde 6 katlı bir binaya asılan bir pankart görenleri şaşkına çevirdi.

Sami Er pankartı polisi harekete geçirdi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’e atıfta bulunularak yazılan,

“Depremde yanımızda olmadın, bir şişe suda mı göndermedin Sami”

pankartı görenlerin dikkatinden kaçmazken, pankartı kimin astığı Malatya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırılıyor.

Sami Er pankartı polisi harekete geçirdi
Sami Er pankartı polisi harekete geçirdi
Sami Er pankartı polisi harekete geçirdi
# Sami Er, pankart, Ağır hasarlı bina, deprem, malatya, Malatya emniyet, malatya asayiş, malatya son dakika, Malatya haberleri, Haber, yerel haber, son dakika, yerel seçim

28 Şub 2024 - 09:34 - Asayiş

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL