YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren YKS başvuruları bitti. Son ödeme süresi de 23.59 itibariyle sonra erdi. 2024 YKS başvuru tarihi 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapıldı. Başvuru tarihini kaçıranlar için ise geç başvuru süresi olacak. Peki, YKS geç başvuru tarihi ne zaman? Geç başvuru sınav ücret ne kadar? İşte detaylar…

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapıldı.

GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

26 Şubat'ta son başvuruları alınacak olan YKS için geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024 YKS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRET NE KADAR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru ücreti yayınlanan kılavuza göre; geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 5-7 Mart 2024 tarihlerinde ödenecek.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS sınav tarihlerini açıkladı. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınavın ilk günü olan 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi, ikinci gün olan 9 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi gerçekleştirilecek.