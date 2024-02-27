Malatya’da okullar arası futsal turnuvası yapıldı

Malatya’da yapılan okullar arası futsal turnuvasında Yeşilyurt Anadolu Lisesi şampiyonluğu aldı.
Malatya’da okullar arası futsal turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada Yeşilyurt Anadolu Lisesi şampiyonluğu aldı. Şampiyon olan öğrencilere kupa ve madalya verildi.
Turnuva kapsamında şampiyon olan takım Bingöl’de yapılacak olan bölge turnuvasında Malatya’yı temsil edecek.
Bu sevinçli gelişmeye istinaden konuşan takım yetkilileri, son ana kadar mücadeleyi bırakmayan, takım ruhunu sonuna kadar hissettiren, başarılarıyla gururlandıran öğrencilere, onları hedeflerine koşturan Beden Eğitimi öğretmenlerine ve ekip arkadaşlarına teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.