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Malatya’da okullar arası futbol turnuvası yapıldı

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Malatya’da yapılan okullar arası futbol turnuvasında Yeşilyurt Anadolu Lisesi şampiyonluğu aldı.

Malatya’da okullar arası futbol turnuvası yapıldı mask
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Malatya’da yapılan okullar arası futbol turnuvasında Yeşilyurt Anadolu Lisesi şampiyonluğu aldı.

Malatya’da okullar arası futbol turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada Yeşilyurt Anadolu Lisesi şampiyonluğu aldı. Şampiyon olan öğrencilere kupa ve madalya verildi.

Malatya’da okullar arası futbol turnuvası yapıldı

Turnuva kapsamında şampiyon olan takım Bingöl’de yapılacak olan bölge turnuvasında Malatya’yı temsil edecek.

Bu sevinçli gelişmeye istinaden konuşan takım yetkilileri, son ana kadar mücadeleyi bırakmayan, takım ruhunu sonuna kadar hissettiren, başarılarıyla gururlandıran öğrencilere, onları hedeflerine koşturan Beden Eğitimi öğretmenlerine ve ekip arkadaşlarına teşekkür ettiler.
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27 Şub 2024 - 23:23 Malatya- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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