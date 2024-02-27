27 Şub 2024 - 23:13- Gündem G:

Çanakkale bugün beşik gibi! Son 7 saatte 5 deprem!

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Gün içerisinde 4.6 büyüklüğünde depremle sarsılan Çanakkale yine sallandı. Son 7 saatte, şehirde 3.0 ve üzeri 5 deprem meydana geldi.

Çanakkale bugün beşik gibi! Son 7 saatte 5 deprem! mask
Çanakkale bugün beşik gibi! Son 7 saatte 5 deprem!
Çanakkale bugün beşik gibi! Son 7 saatte 5 deprem!
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Gün içerisinde 4.6 büyüklüğünde depremle sarsılan Çanakkale yine sallandı. Son 7 saatte, şehirde 3.0 ve üzeri 5 deprem meydana geldi.

Çanakkale bugün beşik gibi! Son 7 saatte 5 deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Çanakkale bugün beşik gibi! Son 7 saatte 5 deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre sırasıyla; saat 16.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde;
Saat 16.31’de Hisarlı Biga merkezli 10 kilometre derinlikte ve 3.0 büyüklüğünde;
19.29’da Hisarlı Biga merkezli 11 kilometre derinlikte ve 3.0 büyüklüğünde,
20.31’de Hisarlı Biga merkezli, 10 kilometre derinlikte ve 3.0 büyüklüğünde
22.52’de Gürdengere Biga merkezli 12 kilometre derinlikte ve 3.8 büyüklüğünde depremler yaşandı.
Çanakkale bugün beşik gibi! Son 7 saatte 5 deprem!

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27 Şub 2024 - 23:13 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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