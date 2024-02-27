Çanakkale bugün beşik gibi! Son 7 saatte 5 deprem!

Gün içerisinde 4.6 büyüklüğünde depremle sarsılan Çanakkale yine sallandı. Son 7 saatte, şehirde 3.0 ve üzeri 5 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre sırasıyla; saat 16.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde;

Saat 16.31’de Hisarlı Biga merkezli 10 kilometre derinlikte ve 3.0 büyüklüğünde;

19.29’da Hisarlı Biga merkezli 11 kilometre derinlikte ve 3.0 büyüklüğünde,

20.31’de Hisarlı Biga merkezli, 10 kilometre derinlikte ve 3.0 büyüklüğünde

22.52’de Gürdengere Biga merkezli 12 kilometre derinlikte ve 3.8 büyüklüğünde depremler yaşandı.