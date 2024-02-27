Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Dünyanın şifa hastanesi Malatya’da

Başarıdan başarıya koşan ve binlerce hastaya şifa olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM), şifa dağıtmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük kemik iliği nakli merkezi olan TÖTM, 2024 yılı itibariyle 40 hastaya şifa oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19378964/dunyanin-sifa-hastanesi-malatyada



Malatya’nın hayvancılık üssü olacak

Yazıhan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesiyle birlikte Malatya’nın bir hayvancılık üssü olacağını dile getiren ‪Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, üreticilerin maliyetlerinin de yüzde 30 civarında düşeceğini tahmin ettiğini kaydetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19379334/malatyanin-hayvancilik-ussu-olacak



Malatya zaman kaybediyor

Malatyalılar yerinde dönüşümün ne zaman başlayacağını merakla beklerken, MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yerinde dönüşüm çalışmasının başlamamasının büyük bir problem olduğuna dikkat çekti. Malatya’ya gelecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den yerinde dönüşümle ilgili bazı talepleri olacağını ifade eden Bülbüloğlu, “Yeterince zaman kaybettik, ekstradan artık Malatya olarak zaman kaybetmek istemiyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19379536/malatya-zaman-kaybediyor



Malatyalılar bu şifalı suya büyük ilgi gösteriyor

Malatya’nın en önemli şifa suları olarak bilinen İspendere İçmeleri tarihi kökeniyle de merak uyandırıyor. Tarihi Selçuklu ve Osmanlılara dayanan bu şifalı sular, binlerce yerli ve yabancı turistin akınına neden olurken, Malatyalıların bu şifalı sulara çok fazla ilgi göstermemesi dikkatlerden kaçmıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19379644/malatyalilar-bu-sifali-suya-buyuk-ilgi-gosteriyor



İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu Peki Malatya’nın ilçeleri il olmaya aday mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'nin nüfusu hızla artmaya devam ediyor. 2022 yılında 85 milyon 279 bin 553 olan nüfus, bir yıl içinde 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Bu bağlamda nüfusu artan ve il olmaya aday görülen 25 ilçe belli oldu. İşte o ilçeler…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19379740/il-olmasi-beklenen-25-ilce-belli-oldu-peki-malatyanin-ilceleri-il-olmaya-aday-mi



Veriler başka CHP Genel Başkanı Özel başka konuştu! Bu Malatya açıklaması şaşırttı

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe’nin 5 parti ittifakı ile yüzde 20, yüzde 21 oy aldığını söyledi. Bu açıklamalar bazı kesimler tarafından tepki çekerken Özel’in açıklamalarında ise bazı yanlışlıklar göze çarptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19380261/veriler-baska-chp-genel-baskani-ozel-baska-konustu-bu-malatya-aciklamasi-sasirtti



Bakan açıkladı Malatya’da hedef 2025!

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Akpınar şantiyesinde incelemeler gerçekleştirdi. Özhaseki, “110 bin çalışanımız var. Büyük bir orduyla hak sahiplerinin bir an önce gerek evlerine, gerek konutlarına, gerekse iş yerlerine kavuşması için bir gayretimiz var” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19380598/bakan-acikladi-malatyada-hedef-2025



Türkiye’nin asma köprüleri Malatya sınırında mühendislik harikası: Eyfel Kulesi ile eşit

Ulaşımın modern düzeye çıkmasıyla birlikte asma köprülerin önemi daha da ön plana çıkmaya başladı. Dünyanın en uzun 10 asma köprüsü arasında Türkiye'den üç köprü var. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan asma köprülerden biri de Malatya ve Elazığ sınırında bulunan, “Fırat’ın gerdanlığı” olarak nitelendirilen ve dünyanın en geniş orta açıklığına sahip köprülerinden biri olan Kömürhan Köprüsü… Gelin bu gurur verici yapıyı ve Türkiye’de kaç asma köprü olduğunu birlikte inceleyelim.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19385089/turkiyenin-asma-kopruleri-malatya-sinirinda-muhendislik-harikasi-eyfel-kulesi-ile-esit

Hakimbey Apartmanı davasında karar: Tutuklu tek sanık tahliye edildi

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanı için açılan davada tutuklu tek sanık Bülent Yeroğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19385186/hakimbey-apartmani-davasinda-karar-tutuklu-tek-sanik-tahliye-edildi