İşte branş bazında atama bekleyen öğretmen sayıları

Öğretmen ataması bekleyen adayların gözü kulağı gündemde. Peki, KPSS branş bazında atama bekleyen öğretmen sayısı ne durumda? İşte cevabı…
Bütün öğretmen adaylarının hayali atanmaktır. Bu bağlamda yetkili mercilerin atama haberleri dört gözle bekleniyor. Peki, KPSS branş bazında atama bekleyen öğretmen sayısı ne durumda?
ÖSYM verilerine göre 2023 KPSS branş bazında atama bekleyen öğretmen sayıları:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 56.935
Okul Öncesi: 55.230
Türk Dili ve Edebiyatı: 40.930
Rehberlik: 24.678
Beden Eğitimi: 24.009
Tarih: 23.337
Türkçe: 21.082
Matematik (Lise): 19.249
Sosyal Bilgiler: 18.802
Fen Bilimleri: 18.345
İngilizce: 17.268
İlköğretim Matematik: 14.740
Coğrafya: 10.468
Biyoloji: 7.320
Fizik: 5.622
Kimya/Kimya Teknolojileri: 5.602
Diğer Branşlar: 105,271
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.