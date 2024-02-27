İşte branş bazında atama bekleyen öğretmen sayıları

Öğretmen ataması bekleyen adayların gözü kulağı gündemde. Peki, KPSS branş bazında atama bekleyen öğretmen sayısı ne durumda? İşte cevabı…

Bütün öğretmen adaylarının hayali atanmaktır. Bu bağlamda yetkili mercilerin atama haberleri dört gözle bekleniyor. Peki, KPSS branş bazında atama bekleyen öğretmen sayısı ne durumda?

ÖSYM verilerine göre 2023 KPSS branş bazında atama bekleyen öğretmen sayıları:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 56.935

Okul Öncesi: 55.230

Türk Dili ve Edebiyatı: 40.930

Rehberlik: 24.678

Beden Eğitimi: 24.009

Tarih: 23.337

Türkçe: 21.082

Matematik (Lise): 19.249

Sosyal Bilgiler: 18.802

Fen Bilimleri: 18.345

İngilizce: 17.268

İlköğretim Matematik: 14.740

Coğrafya: 10.468

Biyoloji: 7.320

Fizik: 5.622

Kimya/Kimya Teknolojileri: 5.602

Diğer Branşlar: 105,271