27 Şub 2024 - 22:37- Gündem G:

Malatya’da deprem hissedildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da deprem mi hissedildi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Doğanşehir’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Malatya’da deprem hissedildi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da deprem mi hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Doğanşehir’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.28’te Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Dedeyazı merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 9.3 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD verilerine göre ise depremin derinliği 9.3 kilometre olarak açıklandı.
# malatya, malatya haber, busabah haber, deprem, Malatya deprem, doğanşehir, Afad, Kandilli Rasathanesi, Dedeyazı

27 Şub 2024 - 22:37 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL