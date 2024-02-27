Malatya’da deprem hissedildi

Malatya’da deprem mi hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Doğanşehir’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.28’te Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Dedeyazı merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 9.3 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD verilerine göre ise depremin derinliği 9.3 kilometre olarak açıklandı.