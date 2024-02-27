Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Samsunspor ve Çaykur Rizespor, saha olayları; Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle disipline gönderildi. Konyaspor, “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle; Fenerbahçe talimatlara aykırı hareketi nedeniyle ve Kulüp Yöneticisi Selahattin Baki’nin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketler” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kasımpaşa Kulübü idarecisi Serkan Reçber'in "sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle; Kasımpaşa Kulübü masörü Rahman Karaağaç'ın hakareti nedeniyle ve Karagümrük futbolcusu Ryan Mendes'in kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray ve Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ayrı ayrı kurula gönderildi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin, Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı