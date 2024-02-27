Hakimbey Apartmanı davasında karar: Tutuklu tek sanık tahliye edildi

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanı için açılan davada tutuklu tek sanık Bülent Yeroğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya’da yıkılan ve 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanı için açılan davada tutuklu tek sanık Bülent Yeroğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde 78 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği 'Hakimbey Apartmanı' davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın mahkemesine tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki avukatları ve Hakimbey Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

ARTVİN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ DİNLENDİ

Bu kapsamda tanık olarak dinlenen Artvin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek, 6 Şubat depremleri sonrasında Malatya'ya geldiğinde 2020 Elazığ depreminden sonra binaya 'ağır hasar' verildiğini, ancak daha sonra 'hafif hasara' çevrildiği yönünde başvuruların olması dolayısı ile geriye dönük arşive baktığını ifade etti. Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arşivini incelediğini dile getiren Katip Çiçek, Gülen Öner'in 'hasarsız' tespit formunun olduğunu ve 'ağır hasar' ile ilgili binanın resimlerin olmadığını söyledi. Tanıkların beyanı sonrası duruşmaya katılan müştekilerin talepleri de dinlendi.

MAHKEMENİN KARARI

Duruşmada, Mahkeme heyeti AFAD Malatya İl Müdürlüğüne Elazığ depremi ile ilgili müzekkere yazılmasını talep etti.

Mahkeme Malatya AFAD İl Müdürlüğünün Elazığ depremine ilişkin yapılan hasar tespit tutanakları ve itirazları ile ilgili belgelerin mahkemeye gönderilmesine karar verdi ve tutuklu sanık Bülent Yeroğlu'na yurt dışına çıkma yasağı ile adli kontrol şartlı tahliye kararı verdi.

BİRİNCİ DURUŞMADA NE DEMİŞTİ?

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan statik proje müellifi Bülent Yeroğlu, birinci duruşmada binanın sadece statik projesini yaptığını, yerini bilmediğini, 7 katlı hazırladığı projenin daha sonra kendisinden habersiz 8 kata çıkarıldığını savunmuştu. Yeroğlu, binada oturanlardan duyduğu kadarıyla apartmanın 2020 yılındaki Elazığ merkezli depremde ağır hasar aldığını, raporunun daha sonra az hasarlıya çevrildiğini iddia etmişti.