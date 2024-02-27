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452 şok uygulama: 7 şahıs hakkında işlem yapıldı

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Isparta'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 452 operasyon sonucunda 5 bin 500 şahıs sorgulanarak çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi.

452 şok uygulama: 7 şahıs hakkında işlem yapıldı mask
452 şok uygulama: 7 şahıs hakkında işlem yapıldı
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Isparta'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 452 operasyon sonucunda 5 bin 500 şahıs sorgulanarak çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi.

452 şok uygulama: 7 şahıs hakkında işlem yapıldı

Yapılan operasyonlar neticesinde 7 kişi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 18 kurusıkı tabanca mermisi ile 5 kesici alet ele geçirildi.

452 şok uygulama: 7 şahıs hakkında işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Isparta, emniyet müdürlüğü, şok uygulama, operasyon, suç

27 Şub 2024 - 21:20 - Gündem

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