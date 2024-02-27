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Alzheimer ve şeker hastası anne-oğul tüplü ısıtıcıdan zehirlenerek öldü

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, kendilerinden uzun süredir haber alınamayan 84 yaşındaki Hatice Aydın ve oğlu 62 yaşındaki Behzat Aydın, evlerinde ölü olarak bulundu.

Alzheimer ve şeker hastası anne-oğul tüplü ısıtıcıdan zehirlenerek öldü mask
Alzheimer ve şeker hastası anne-oğul tüplü ısıtıcıdan zehirlenerek öldü
Alzheimer ve şeker hastası anne-oğul tüplü ısıtıcıdan zehirlenerek öldü
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, kendilerinden uzun süredir haber alınamayan 84 yaşındaki Hatice Aydın ve oğlu 62 yaşındaki Behzat Aydın, evlerinde ölü olarak bulundu.

Alzheimer ve şeker hastası anne-oğul tüplü ısıtıcıdan zehirlenerek öldü

Harabe 2 katlı bir evde yaşayan anne ve oğlunun cansız bedenleri, mahalle muhtarı tarafından polise haber verilmesinin ardından bulundu. Alzheimer hastası olan Hatice Aydın ile şeker hastası olan oğlu Behzat Aydın'ın, muhtemelen tüplü ısıtıcıdan sızan gaz nedeniyle ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Alzheimer ve şeker hastası anne-oğul tüplü ısıtıcıdan zehirlenerek öldü

Cenazelerin kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için hastaneye sevk edildiği belirtildi. Muhtar Fayiz Kayacan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, anne-oğulun kapıyı kimselere açmadıklarını ve dışarıya pek çıkmadıklarını ifade etti.

Alzheimer ve şeker hastası anne-oğul tüplü ısıtıcıdan zehirlenerek öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Balıkesir, Altıeylül, Hatice Aydın, Behzat Aydın, vefat, tüplü ısıtıcı

27 Şub 2024 - 21:18 - Gündem

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