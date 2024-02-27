Alzheimer ve şeker hastası anne-oğul tüplü ısıtıcıdan zehirlenerek öldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, kendilerinden uzun süredir haber alınamayan 84 yaşındaki Hatice Aydın ve oğlu 62 yaşındaki Behzat Aydın, evlerinde ölü olarak bulundu.

Harabe 2 katlı bir evde yaşayan anne ve oğlunun cansız bedenleri, mahalle muhtarı tarafından polise haber verilmesinin ardından bulundu. Alzheimer hastası olan Hatice Aydın ile şeker hastası olan oğlu Behzat Aydın'ın, muhtemelen tüplü ısıtıcıdan sızan gaz nedeniyle ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Cenazelerin kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için hastaneye sevk edildiği belirtildi. Muhtar Fayiz Kayacan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, anne-oğulun kapıyı kimselere açmadıklarını ve dışarıya pek çıkmadıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı