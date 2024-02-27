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Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, çabukluk ve 6’ya 3 ile devam etti. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 Şub 2024 - 21:06 - Spor

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