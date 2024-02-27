Tefecilere operasyon: 7 kişi yakalandı, silah ve senetler ele geçirildi

Erzurum’da polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Pasinler ilçesinde 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 ayrı adreste yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet 9.19 mm çapında fişek, 3 adet dolu senet, 22 adet boş senet, 1 adet isim ve alacak bilgilerinin bulunduğu defter sayfası ve 6136 SKM suçu kapsamına giren 1 adet muşta ile 1 adet bıçak ele geçirildi. 8 şüpheli şahıstan 6'sı yakalanırken, 1 şahsın başka bir suçtan cezaevinde olduğu, firari olan 1 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı