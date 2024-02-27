Tefecilere operasyon: 7 kişi yakalandı, silah ve senetler ele geçirildi

Erzurum’da polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.
Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Pasinler ilçesinde 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 ayrı adreste yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet 9.19 mm çapında fişek, 3 adet dolu senet, 22 adet boş senet, 1 adet isim ve alacak bilgilerinin bulunduğu defter sayfası ve 6136 SKM suçu kapsamına giren 1 adet muşta ile 1 adet bıçak ele geçirildi. 8 şüpheli şahıstan 6'sı yakalanırken, 1 şahsın başka bir suçtan cezaevinde olduğu, firari olan 1 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.