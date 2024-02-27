Uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Kocaeli'de yapılan çalışmalar neticesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 8 kişi ise gözaltına alındı.
Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde 228 gram sentetik kannabinoid, 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, tüfek, tabanca, 10 fişek ve 3 bin 125 TL ele geçirildi.
Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucuyu kullanmak, uyarı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak" suçlarından haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Ö.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şüphelilerden B.S. ve G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.