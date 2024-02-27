Malatya’da can pazarı: Otomobil takla attı

Haber albümü için resme tıklayın

Malatya’da bu akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi istikametinde meydana gelen trafik kazasında tam bir can pazarı yaşandı. Takla atan otomobilde bulunanlar sıkışınca, İtfaiye devreye girdi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi üzerinde bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Karagöz Caddesi üzerinde seyir halinde olan K.K. idaresindeki 44 AFP 304 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan K.K., R.K., M.K. ile D.K. yaralandı.

Meydana gelen trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaşanan can pazarı ise fotoğraflara yansıdı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.