Bakan Özhaseki Malatya’ya söz verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ekibiyle birlikte geldiği Malatya’da yapımı devam eden projeleri inceledi. Doğanşehir’de konuşan Bakan Özhaseki,

“TOKİ Başkanı burada, Emlak Konut’un başı burada, Yapı-İş burada, tüm ekibimizle gedik. Buradaki tüm eksikleri hepsini not aldık. Ne söz verdiysek yapacağız. Siz kardeşlerimize söz veriyoruz, bütün hak sahiplerine evlerini, iş yerlerini yapana kadar buradan gitmeyeceğiz”

dedi.



Dün gece Malatya’ya gelen Bakan Mehmet Özhaseki, sabah erken güne yapılan projelerin istişaresi ile başladı. AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve teşkilatın tam kadro katıldığı toplantı sonrası Bakan Özhaseki yapımı süren çarşı projesini yerinde inceledi.

Kent merkezindeki incelemelerinin ardından Doğanşehir ilçesine geçen Bakan Özhaseki ve beraberindekiler burada da yapımı süren deprem yatırımlarını inceledi.

Sonrasında AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çelebi’nin seçim ofisi açılışı için düzenlenen törene katılan Bakan Özhaseki, Doğanşehir’de 6 bin 900 civarında hak sahibinin belirlendiğini belirterek en kısa sürede konut ve iş yerlerinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

“BÜTÜN HAK SAHİPLERİNE EVLERİNİ, İŞ YERLERİNİ YAPANA KADAR BURADAN GİTMEYECEĞİZ”

Bundan kimsenin endişesi olmadığını da dile getiren Bakan Özhaseki,

“1994 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da, bende de Kayseri’de belediyeye adaydık. Herkese dedik ki ‘Biz hizmet edeceğiz, gece gündüz demeden çalışacağız, kimseyi ayırmayacağız. Biz sadece alışacağız’ dedik, söz verdik, öyle de çalıştık. 22 yıldır iktidardayız, siz destek veriyorsunuz çalışalım diye, bir de durmadan sizler için hizmet ediyoruz. Doğanşehir ilçesinde de işlerimiz var. Biz bunları yapacağız, belediye binasını da, çarşı içindeki dükkanları da, evleri yapacağız. TOKİ Başkanı burada, Emlak Konut’un başı burada, Yapı-İş burada, tüm ekibimizle gedik. Buradaki tüm eksikleri hepsini not aldık. Doğanşehir’de Zekeriya başkan, Büyükşehir’de de Sami Başkanımızla kol kola girerek sonuna kadar hizmet edeceğiz. Ne söz verdiysek yapacağız. Şimdiye kadar ne söz verdiysek yaptık. Siz kardeşlerimize söz veriyoruz, bütün hak sahiplerine evlerini, iş yerlerini yapana kadar buradan gitmeyeceğiz”

diye konuştu.

Programda konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er de geçmişte birçok iş yaptıklarını ifade ederek

“Doğanşehir’de Zekeriya kardeşimiz ile inşallah önümüzdeki dönemde ikimiz birlikte bir sinerji oluşturarak Doğanşehir’e çok daha güzel işler yapacağız”

dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un bugünkü programda kendisine ‘Seni iyi gördüm’ dediğini de paylaşan Sami Er,

“Ben buradaki yükün ağırlığını, sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Sizi burada görünce bu yükü üzerimizden kaldırdığınızı görüyorum. Gerek bakanımız gerekse diğer kurumların Allah’ın izniyle Malatya’mızı çok kısa bir sürede 1 yılda ayağa kaldıracaklarını ifade ettiler. Bizim mutluluk neşemiz de budur. İnşallah bu seçimlerde Malatya ve tüm ilçelerde Cumhur İttifakı olarak rekor bir oy alacağız”

dedi.

Bakan Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra Akçadağ ilçesine geçerek burada da Emlak Konut tarafından ilçe merkezinde yapımına başlanılan çarşı projesini yerinde incelediler. Buradan da Akçadağ Belediye Başkan Adayı Hasan Ulutaş’ın seçim ofisini ziyaret eden Bakan Özhaseki, Akçadağlılarla bir araya geldi. Akçadağ’ın da en kısa sürede ayağa kaldırılacağını ifade eden Özhaseki, Büyükşehir’de ve tüm ilçelerde AK Parti’nin Cumhur İttifakı’nın iyi bir sonuç alacağına inandığını söyledi.

Kaynak: BÜLTEN