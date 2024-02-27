- Sağlık

Ambulans helikopter yüksekten düşen hasta için havalandı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan bir olayda, Bahçesaray Devlet Hastanesinde düşme sonrası travma şüphesi bulunan bir hasta, ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edildi.

Ambulans helikopter yüksekten düşen hasta için havalandı mask
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan bir olayda, Bahçesaray Devlet Hastanesinde düşme sonrası travma şüphesi bulunan bir hasta, ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edildi.

Ambulans helikopter yüksekten düşen hasta için havalandı

Bölgenin kara yolu ulaşımının problemli olması sebebiyle ambulans helikopter talep edildi. Hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Bahçesaray, travma şüphesi, sağlık, Hasta, Tedavi

27 Şub 2024 - 20:10 - Sağlık

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