27 Şub 2024 - 20:10 - Sağlık

Ambulans helikopter yüksekten düşen hasta için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan bir olayda, Bahçesaray Devlet Hastanesinde düşme sonrası travma şüphesi bulunan bir hasta, ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edildi.