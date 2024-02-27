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Feci minibüs kazası: Ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi

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Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

Feci minibüs kazası: Ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi mask
Feci minibüs kazası: Ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi
Feci minibüs kazası: Ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi
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Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

Feci minibüs kazası: Ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi

Kozlu köyü mevkiinde yaşanan kazada, 21 SA 295 plakalı minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Feci minibüs kazası: Ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi

Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Veysel Laçin, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri ise Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanelerinde devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Feci minibüs kazası: Ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 Şub 2024 - 20:02 - Gündem

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