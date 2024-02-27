Feci minibüs kazası: Ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.
Kozlu köyü mevkiinde yaşanan kazada, 21 SA 295 plakalı minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Veysel Laçin, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri ise Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanelerinde devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.