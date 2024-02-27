- Sağlık

Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı mask
Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede rahatsızlanan hamile kadının yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.

Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

Burada doktorlar tarafından müdahale edilen kadının ileri tetkik ve tedavi için Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilmesine karar verildi. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilmesi üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Başkale, hamile kadın, ambulans helikopter, sağlık

27 Şub 2024 - 19:54 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL