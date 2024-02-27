Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede rahatsızlanan hamile kadının yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.

Burada doktorlar tarafından müdahale edilen kadının ileri tetkik ve tedavi için Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilmesine karar verildi. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilmesi üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı