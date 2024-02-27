Son 3 yılda en çok firma kurulan sektörler belli oldu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, NACE REV.2 sınıflandırmasına göre son 3 yılda en çok firma kurulan sektörleri açıkladı.
Buna göre, 2021 yılında bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, ikamet amaçlı binaların inşaatı ve sigorta acentelerinin faaliyetleri gibi sektörler öne çıktı.
2022 yılında ise ikamet amaçlı binaların inşaatı, elektrik enerjisi üretimi ve seyahat acentesi faaliyetleri popülerlik kazandı. Ancak, 2023 yılında ise ilk beş sektör arasında ilk kez internet üzerinden ticaret yapan şirketler yer aldı. Bu yılın öne çıkan sektörleri ise ikamet amaçlı binaların inşaatı, bilgisayar programlama faaliyetleri ve bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret oldu. Sivas'ta en çok şirket kurulan sektörlerin değişkenlik gösterdiği görülüyor, bu da iş dünyasının dinamizminin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.