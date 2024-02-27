Palyatif servisinde moral günü: Hastalar mutlulukla karşıladı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, palyatif servisinde tedavi gören hastalara moral etkinliği düzenledi.
Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, palyatif servisinde yatan hastaların diğerlerine göre daha fazla ilgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ekibin bu bilinçle hastalara özel ilgi gösterdiğini belirtti.
Uzman Dr. Özge Kızılırmak Kapusuz ise etkinliğin, uzun süre serviste yatan ve güneş göremeyen hastaların moralini yükseltmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Etkinlik, pasta kesimi ve ikramlarla sona erdi. Hastalar, düzenlenen etkinliği mutlulukla karşıladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.