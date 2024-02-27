Palyatif servisinde moral günü: Hastalar mutlulukla karşıladı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, palyatif servisinde tedavi gören hastalara moral etkinliği düzenledi.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, palyatif servisinde yatan hastaların diğerlerine göre daha fazla ilgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ekibin bu bilinçle hastalara özel ilgi gösterdiğini belirtti.

Uzman Dr. Özge Kızılırmak Kapusuz ise etkinliğin, uzun süre serviste yatan ve güneş göremeyen hastaların moralini yükseltmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Etkinlik, pasta kesimi ve ikramlarla sona erdi. Hastalar, düzenlenen etkinliği mutlulukla karşıladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı