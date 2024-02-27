- Sağlık

Palyatif servisinde moral günü: Hastalar mutlulukla karşıladı

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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, palyatif servisinde tedavi gören hastalara moral etkinliği düzenledi.

Palyatif servisinde moral günü: Hastalar mutlulukla karşıladı mask
Palyatif servisinde moral günü: Hastalar mutlulukla karşıladı
Palyatif servisinde moral günü: Hastalar mutlulukla karşıladı
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, palyatif servisinde tedavi gören hastalara moral etkinliği düzenledi.

Palyatif servisinde moral günü: Hastalar mutlulukla karşıladı

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, palyatif servisinde yatan hastaların diğerlerine göre daha fazla ilgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ekibin bu bilinçle hastalara özel ilgi gösterdiğini belirtti.

Palyatif servisinde moral günü: Hastalar mutlulukla karşıladı

Uzman Dr. Özge Kızılırmak Kapusuz ise etkinliğin, uzun süre serviste yatan ve güneş göremeyen hastaların moralini yükseltmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Etkinlik, pasta kesimi ve ikramlarla sona erdi. Hastalar, düzenlenen etkinliği mutlulukla karşıladı.

Palyatif servisinde moral günü: Hastalar mutlulukla karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, palyatif servisi, Tedavi, moral etkinliği, Doç. Dr. Remzi Sarıkaya

27 Şub 2024 - 19:41 - Sağlık

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