Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde eski sevgilisine ateş etmeye çalışan şahıs kendini vurdu.

Alınan bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi 1113. Sokak’ta eski sevgilisinin güvenlik görevlisi olduğu siteye gelen M.Y.(23), eski sevgilisine ateş etmeye çalıştı. Site sakinlerinin araya girmesiyle M.Y., genç kızla güvenlik görevlisi odasına girerek kendini vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı