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Muş MTAL Badminton Takımı: Bölge 3.'sü!

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Ağrı ilinde düzenlenen okul sporları kapsamındaki Badminton Gençler Grup Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu.

Muş MTAL Badminton Takımı: Bölge 3.'sü! mask
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Ağrı ilinde düzenlenen okul sporları kapsamındaki Badminton Gençler Grup Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu.

11 takımın mücadele ettiği bu müsabakalarda Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Badminton Takımı, gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Muş MTAL Badminton Takımı: Bölge 3.'sü!

Rakiplerini geride bırakarak Bölge 3.'sü unvanını kazanan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Badminton Takımı, sporcuların azim ve çalışma disiplinini bir kez daha ortaya koydu. Bu önemli başarı, takımın emeklerinin ve antrenörlerin özverili çalışmasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, takımın başarısından dolayı gurur duyulduğu belirtilerek, öğrencilerin gelecek müsabakalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek daha büyük başarılar elde edeceklerine olan inançları dile getirildi. Takıma bundan sonraki müsabakalarda da başarılar dileyen Müdürlük, öğrencileri ve antrenörleri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Şub 2024 - 19:34 - Spor

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