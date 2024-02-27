Muş MTAL Badminton Takımı: Bölge 3.'sü!

Ağrı ilinde düzenlenen okul sporları kapsamındaki Badminton Gençler Grup Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu.
11 takımın mücadele ettiği bu müsabakalarda Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Badminton Takımı, gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.
Rakiplerini geride bırakarak Bölge 3.'sü unvanını kazanan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Badminton Takımı, sporcuların azim ve çalışma disiplinini bir kez daha ortaya koydu. Bu önemli başarı, takımın emeklerinin ve antrenörlerin özverili çalışmasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, takımın başarısından dolayı gurur duyulduğu belirtilerek, öğrencilerin gelecek müsabakalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek daha büyük başarılar elde edeceklerine olan inançları dile getirildi. Takıma bundan sonraki müsabakalarda da başarılar dileyen Müdürlük, öğrencileri ve antrenörleri tebrik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.