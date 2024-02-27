Çapa makinesine sıkışan şahıs yaralandı

Hatay’da çapa makinesine sıkışan şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçesine çapa yaptığı esnada kontrolü kaybeden şahıs, bedenini çapa makinesine kaptırdı. Durumu fark eden yakınları makineyi durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Çapa makinesinde sıkışan şahıs, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı