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Çapa makinesine sıkışan şahıs yaralandı

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Hatay’da çapa makinesine sıkışan şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çapa makinesine sıkışan şahıs yaralandı mask
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Hatay’da çapa makinesine sıkışan şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çapa makinesine sıkışan şahıs yaralandı

Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçesine çapa yaptığı esnada kontrolü kaybeden şahıs, bedenini çapa makinesine kaptırdı. Durumu fark eden yakınları makineyi durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Çapa makinesinde sıkışan şahıs, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, çapa makinesi, yaralı, Antakya, Narlıca Mahallesi

27 Şub 2024 - 19:32 - Asayiş

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