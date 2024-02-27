‘Narko Alan ve Asayiş Uygulaması’nda 4 aranan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan ‘Narko Alan ve Asayiş Uygulaması’nda 251 şahıs sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ile Kocasinan ilçelerinde 16 ekip ve 54 personelin katılımıyla ‘Narko Alan ve Asayiş Uygulaması’ düzenlendi. Sabit ve seyir halinde yapılan uygulamalar sonucunda; 251 şahıs ve 116 otomobil sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı.
Ayrıca ekipleri tarafından 1 şahsın ehliyetine de el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.