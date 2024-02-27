Dezavantajlı vatandaşlar için 450 konut ve 84 iş yeri projesi başlıyor

Hatay'da geçmişte yaşanan depremin ardından Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Konsorsiyumu tarafından yürütülen önemli bir proje hayata geçiriliyor.

Toplamda 450 konut ve 84 iş yerinin temelinin atılacağı bu projenin detayları belirlendi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, projenin dezavantajlı vatandaşlara yönelik uygun taksit ve ödeme koşullarıyla tahsis edileceğini açıkladı.

Hatay'da yaşanan felaket sonrası yaraların sarılması için büyük önem taşıyan bu projenin detayları, Hatay Planlama Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantılarla şekillendi. Hollanda Konsorsiyumu heyeti ile yapılan görüşmeler sonucunda, projenin teknik, işlevsel, hukuki yönleri ve finans konuları üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, projenin dezavantajlı gruplara yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayarak,

"Anayasamıza göre devletin evi olan insanlarımıza bir ev verme mecburiyeti var. Bizim amacımız dezavantajlı vatandaşlara ulaşmak ve onları ev sahibi yapmak. Uygun taksit ve ödeme koşullarıyla uzun vadede insanlarımızı ev sahibi yapacağız"

dedi.

Projenin önemli ortaklarından Frank Eyssen ise projenin ilerlemesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, projenin tamamlanması ve Hatay'a katkı sağlaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

11 Mart 2024 tarihinde master planın tanıtımının yapılacağı projenin Türkiye'de bir belediye tarafından hayata geçirilecek ilk büyük proje olduğu belirtiliyor. Deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılacak olan konutların inşasında akıllı malzemelerin ve doğa ile teknolojinin üst düzeyde kullanılacağı bildirildi. Bu büyük projenin, Hatay'ın geleceği için umut verici bir adım olduğu kaydediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı