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Çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapatıldı

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Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen çığ faciasının ardından, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü önlem aldı.

Çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapatıldı mask
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Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen çığ faciasının ardından, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü önlem aldı.

Çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapatıldı

Düşen çığ nedeniyle yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Güzeldere Geçidi bölgesindeki çığ riski devam ettiği için, karayolu 18.00 ile 07.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri, çığ riskini bertaraf etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van-Hakkari karayolu, Güzeldere Geçidi, Çığ, kaza, vefat, yaralı

27 Şub 2024 - 19:21 - Gündem

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