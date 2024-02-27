Çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapatıldı

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen çığ faciasının ardından, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü önlem aldı.
Düşen çığ nedeniyle yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Güzeldere Geçidi bölgesindeki çığ riski devam ettiği için, karayolu 18.00 ile 07.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri, çığ riskini bertaraf etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.