Çaykur Rizespor'un Benhur Keser'i Finlandiya'da ameliyat edildi

Çaykur Rizespor’un 27 yaşındaki futbolcusu Benhur Keser, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlıktan ötürü Finlandiya’da ameliyat oldu.
Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı 26. hafta maçında Benhur Keser, sakatlık yaşamıştı. Keser, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyundan alındı. Genç oyuncunun yapılan muayene ve detaylı tetkikler sonucu ameliyat olması kararı alındı. Keser, bugün Finlandiya’da yapılan, uyluk arka adale grubu bölgesi kas tendon kavşağı tamir operasyonu başarıyla tamamlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.