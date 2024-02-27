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İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

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Gaziantep’te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı.

İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı mask
İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
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Gaziantep’te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı.

İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şahıslardan biri öfkesine hakim olamayarak diğer şahsın iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 Şub 2024 - 19:13 - Gündem

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