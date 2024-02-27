İş yeri cinayeti: Zanlı ve yardımcıları tutuklandı!

Nevşehir'de yaşanan trajik olayda, Gökhan Güveren adlı şahsın iş yerinde vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili gelişmeler son buldu.

Pazar günü akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi'nde gerçekleşen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Gökhan Güveren, iş yerine gittiği sırada Ü.K. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Güveren, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlının peşine düştü. Cinayet Büro Amirliği'nin titiz çalışmaları sonucunda zanlının bir ticari taksi ile kaçtığı tespit edildi ve Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Kasabası'nda saklandığı belirlendi. Operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, zanlıyı ve ona yardım eden 10 kişiyi gözaltına aldı.

Cinayet zanlısı Ü.K.'nin yanı sıra kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen Doğan E., Harun T., ve Cengiz Ç. tutuklandı. Ancak zanlıyı evinde sakladığı belirlenen Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu üzücü olayın ardından güvenlik güçleri, şüphelilerin adalete teslim edilmesiyle birlikte soruşturmanın detaylarına odaklanmış durumda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı