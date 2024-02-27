KADEM ikna odalarını hatırlattı

Kampanyanın animasyon filminde, genç kızların dilinden, söz konusu çağdışı uygulama “ikna olduk! ama neye?” mottosuyla, dönemin aktörlerini ve ortaya koydukları garabeti farklı bir bakış açısıyla anlatıyor.
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ KARİKATÜRİZE EDİLDİ
28 Şubat zihniyetini karikatürize eden filmde, ikna odasındaki genç kıza, “Okula böyle giremezsin, başörtüsüz daha güzelsin, başını açmalısın, başörtün başarına engel, başörtünü çıkartmadan başarılı olamazsın” şeklinde telkinlerde bulunuluyor. Animasyon filmindeki sesler ise Nur Serter, Kemal Alemdaroğlu, Kemal Gürüz gibi dönemin gerçek aktörlerine ait. Telkinlerin sonunda ikna odasından sıkılmış, bunalmış olarak çıkan genç kız “Ben sadece saygısız ve tutarsız olduklarına ikna oldum“ diyerek maruz kaldığı durumu eleştiriyor ve izleyiciye “Peki, siz neye ikna oldunuz?” diye soruyor.
POST-MODERN DARBE DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR
Kampanya ile toplumun özellikle dindar kesimini hedef alan yasakçı uygulamalarla insanların hayatında derin yaralar açan, okullarından, işinden, akademik hayatlarından uzaklaştıran, yargılayan hatta ceza veren, özetle toplumda travmatik etkiler bırakan 28 Şubat post-modern darbe dönemine, başörtüsü yasakları üzerinden dikkat çekmek amaçlanıyor.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.