KADEM ikna odalarını hatırlattı

Kampanyanın animasyon filminde, genç kızların dilinden, söz konusu çağdışı uygulama “ikna olduk! ama neye?” mottosuyla, dönemin aktörlerini ve ortaya koydukları garabeti farklı bir bakış açısıyla anlatıyor.

28 ŞUBAT ZİHNİYETİ KARİKATÜRİZE EDİLDİ

28 Şubat zihniyetini karikatürize eden filmde, ikna odasındaki genç kıza, “Okula böyle giremezsin, başörtüsüz daha güzelsin, başını açmalısın, başörtün başarına engel, başörtünü çıkartmadan başarılı olamazsın” şeklinde telkinlerde bulunuluyor. Animasyon filmindeki sesler ise Nur Serter, Kemal Alemdaroğlu, Kemal Gürüz gibi dönemin gerçek aktörlerine ait. Telkinlerin sonunda ikna odasından sıkılmış, bunalmış olarak çıkan genç kız “Ben sadece saygısız ve tutarsız olduklarına ikna oldum“ diyerek maruz kaldığı durumu eleştiriyor ve izleyiciye “Peki, siz neye ikna oldunuz?” diye soruyor.

POST-MODERN DARBE DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Kampanya ile toplumun özellikle dindar kesimini hedef alan yasakçı uygulamalarla insanların hayatında derin yaralar açan, okullarından, işinden, akademik hayatlarından uzaklaştıran, yargılayan hatta ceza veren, özetle toplumda travmatik etkiler bırakan 28 Şubat post-modern darbe dönemine, başörtüsü yasakları üzerinden dikkat çekmek amaçlanıyor.

Kaynak: BÜLTEN