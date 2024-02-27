27 Şub 2024 - 17:40 - Asayiş

Kalabalık bölgelerde Narko mücadele sürüyor

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların yoğunlukta olduğu bazı bölgelerde çalışmalar yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan Narkoalan çalışmalarında, Malatya AVM çevresi ve parklarda sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ele geçirildi.