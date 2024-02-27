Kalabalık bölgelerde Narko mücadele sürüyor

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların yoğunlukta olduğu bazı bölgelerde çalışmalar yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan Narkoalan çalışmalarında, Malatya AVM çevresi ve parklarda sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkoalan çalışmaları kapsamında 3 sentetik ecza maddesi, 1 blister, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 payp isimli aparat ele geçirildi. Yakalanan V.D. ve M.O. isimli şahıslar hakkında TCK 188 kapsamında, M.G. İsimli şahsa ise TCK 191 kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.